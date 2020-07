Juíza Ruth Bader Ginsburg de novo hospitalizada. E a América liberal treme

A juíza Ruth Bader Ginsburg, do Supremo Tribunal dos EUA.

A juíza liberal do Supremo Tribunal dos EUA Ruth Bader Ginsburg, de 87 anos, foi hospitalizada esta terça-feira por suspeita de infeção.

RGB, como é conhecida, foi internada no Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, depois de ter ido a um hospital em Washington na segunda-feira com febre e calafrios, informou o tribunal em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, a juíza foi submetida a um procedimento endoscópico"para limpeza de um stent do drenagem biliar que foi colocado em agosto".

Ginsburg, nomeada para o tribunal por Bill Clinton em 1993, "está a descansar confortavelmente e ficará alguns dias no hospital para receber tratamento com antibióticos intravenosos."

Não é a primeira vez que a juíza é hospitalizada, tendo recebido tratamento no ano passado por causa de um tumor no pâncreas -- a quarta vez que teve que receber tratamento por causa de um cancro.

Ainda em maio, tinha estado também hospitalizada para tratar uma infeção benigna na vesícula biliar. Mas mesmo durante a permanência no hospital, participava das atividades judiciais por videoconferência.

Por ser uma das quatro liberais entre os nove juízes do Supremo Tribunal, o estado de saúde Ginsburg é observado com atenção.

O presidente norte-americano, Donald Trump, já nomeou dois juízes conservadores -- Neil M. Gorsuch após a morte de Antonin Scalia e Brett M. Kavanaugh para substituir Anthony M. Kennedy -- e procura uma oportunidade para nomear um terceiro, que incline definitivamente o tribunal numa direção conservadora, deixando assim uma marca durante décadas na justiça dos EUA.

O cargo de juiz do Supremo Tribunal é vitalício, podendo os magistrados optar pela reforma voluntária. Apesar da sua idade avançada, RGB recusa afastar-se, ciente do impacto que tal poderá ter.

Juntamente com o juiz John Roberts (que apesar de ser conservador tem votado ao lado dos liberais em algumas matérias sociais), os quatro liberais impediram a reversão do direito ao aborto, que fortaleceria os poderes do presidente e permitiria um maior envolvimento da religião na vida pública.

Muito popular entre os democratas, Ginsburg tornou-se, sem querer, num ícone das redes sociais, onde é conhecida como "The Notorious RBG", uma associação ao apelido do popular rapper The Notorious B.I.G.