Rivera demite-se da liderança do Ciudadanos

Após 13 anos à frente da formação centrista, Albert Rivera anuncia que se demite da liderança do Ciudadanos, um dia depois do desaire eleitoral. No domingo, o resultado das eleições revelou uma queda a pique do partido que só conseguiu 10 deputados (perdeu 47), ficando mesmo atrás dos independentistas da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), que conseguiu eleger 13 deputados.

Numa noite em que os socialistas do PSOE voltaram a ganhar sem maioria absoluta, o Ciudadanos, de Albert Rivera, revelou-se o maior derrotado das eleições gerais espanholas.

"Os espanhóis quiseram mais Sánchez para esta legislatura, mas também quiseram mais Vox", reagiu Rivera no domingo à noite. "Foi um mau resultado sem paliativos e sem desculpas", acrescentou, dizendo que tem que assumir que o mau resultado é seu.

"Meti-me na política porque amo Espanha", afirmou no domingo à noite, mas nesta segunda de manhã anunciou a saída da liderança do Ciudadanos, que está reunido na sua sede, em Madrid. A escolha do novo líder e do rumo do partido será agora decidida num congresso extraordinário.

A demissão do líder do partido de centro-direita surge na sequência dos resultados das eleições gerais espanholas que fizeram o Ciudadanos recuar para se tornar na quinta força política, passando de 57 assentos parlamentares, conquistados nas eleições de 28 de abril, para 10 deputados.

No total, o partido de Rivera perdeu 2,5 milhões de votos desde as últimas eleições.