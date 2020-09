Reino Unido volta a pôr Portugal Continental na "lista negra". Suécia passa a ser "segura"

O governo britânico voltou a tirar Portugal continental da lista dos países seguros no âmbito da pandemia de covid-19. Mas os Açores e a Madeira mantêm-se. A informação foi avançada, esta quinta-feira, pelo ministro dos Transportes britânico Grant Shapps.

E se Portugal continental está de novo incluído na "lista negra" do governo britânico, a Suécia foi adicionada à lista dos países seguros.

A decisão entra em vigor a partir de sábado (12 de setembro) e implica que quem chegar a Inglaterra proveniente do nosso país, com exceção da Madeira e dos Açores, tem de cumprir um período de quarentena de 14 dias, conforme explica Shapps no Twitter. Uma decisão do governo britânico que já era esperada devido ao aumento do número de casos que Portugal tem registado nos últimos dias.

Ministro britânico já tinha avisado: "as coisas podem mudar rapidamente"

"Os dados mostram que precisamos de remover Portugal (menos os Açores e Madeira), Hungria, Polinésia Francesa, Ilha da Reunião da lista de Corredores de Viagem para manter todos seguros. Se chegar a Inglaterra a partir desses destinos depois das 04:00 de sábado, tem de se isolar durante 14 dias", escreveu o ministro na rede social.

"Através de informação aperfeiçoada, agora temos a capacidade de avaliar ilhas separadas dos seus países continentais. Se chegar a Inglaterra vindo dos Açores ou Madeira, não precisará de se isolar por 14 dias", explicou Grant Shapps.

Informou também que quem vier da Suécia passa agora a estar isento de quarentena.

A 20 de agosto, o mesmo ministro britânico anunciava que Portugal saía da lista vermelha de corredores turísticos, pelo que quem viajasse para o nosso país não tinha de se sujeitar a uma quarentena de 14 dias quando regressasse a Inglaterra. Na altura, Shapps avisou que "as coisas podem mudar rapidamente".

Já na semana passada a Escócia e o País de Gales retiraram Portugal da lista dos destinos seguros, com exceção para a Madeira e os Açores.

