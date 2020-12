Reino Unido e UE retomam negociações pós-Brexit este domingo

União Europeia e Reino Unido vão ter este domingo uma nova ronda de conversas para um acordo pós-Brexit e, no dia seguinte, segunda-feira, haverá um novo contacto entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.



"Nenhum acordo é alcançável" se não forem resolvidas as diferenças que persistem, assinalou Ursula von der Leyen este sábado em Bruxelas, após um conversa telefónica com Boris Johnson. Por isso, os dois líderes deram instruções às equipas para que seja organizada uma nova ronda de negociações amanhã, domingo, na capital belga. "Conversaremos novamente na segunda-feira", informou a presidente da Comissão Europeia.

I had a phone call with @BorisJohnson on the EU-UK negotiations.



Differences remain. No agreement feasible if these are not resolved. Chief negotiators will reconvene tomorrow. We will speak again on Monday. https://t.co/fsVtfW0HHh - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 5, 2020

Segundo a BBC, uma declaração conjunta dos dois líderes "direitos de pesca, regras de concorrência e forma de impor tratados ainda causam problemas. "Ambos os lados sublinharam que o acordo não é concretizável sem que estes assuntos estejam resolvidos".

Numa nota mais otimista, a mesma declaração conjunta citada pela BBC nota que "embora reconhecendo a seriedade destas diferenças, concordámos que um esforço adicional deveria ser levado a cabo pelas nossas equipas de negociação para avaliar se podem ser resolvidos".

O Reino Unido deixou a União Europeia no dia 31 de janeiro mas mantém-se sob as regras da União Europeia até ao final do ano, no chamado período de transição. As conversas decorrem desde março.

Minutos após a divulgação deste comunicado conjunto, o negociador da União Europeia, Michel Barnier, tweetou: "veremos se há uma saída".

We will see if there is a way forward. Work continues tomorrow. https://t.co/dUGmZB4Dgx - Michel Barnier (@MichelBarnier) December 5, 2020

Também através do Twitter, o primeiro-ministro irlandês, ​​​​​​Michéal Martin, mostrou que o retomar das negociações foi bem recebido pelo seu país. "Um acordo é do interesse de todas as partes. Todos os esforços devem ser feitos para chegar a um acordo".