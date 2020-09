Rei da Tailândia "perdoa" a concubina real e devolve-lhe o título

A concubina real tailandesa, que tinha sido afastada por "deslealdade" após ter tentado ficar ao mesmo nível que a rainha, está de volta ao cargo, tendo visto o rei Maha Vajiralongkorn devolver-lhe o título.

Sineeanat Wongvajirapakdi tinha perdido os seus títulos e cargos militares em outubro do ano passado, apenas três meses depois de ter sido nomeada oficialmente concubina real. Foi então acusada de "deslealdade" e de "ambição", por alegadamente querer uma posição semelhante à da rainha Suthida.

Não era vista em público desde outubro, mas isso vai mudar. "Sineenat Wongvajirapakdi não está manchada", segundo a decisão do rei publicada no jornal Royal Gazette, confirmando que irá novamente ter direito ao título honorário de "Chao Khun Phra", ou concubina real.

O rei da Tailândia e a concubina real, numa foto divulgada em agosto de 2019. © AFP/Palácio Real

"A partir de agora, será como se nunca tivesse perdido os seus títulos militares ou condecorações reais", segundo a decisão que data de dia 29 mas só esta quarta-feira foi conhecida.

O último episódio da intriga palaciana surge numa altura em que a Tailândia assiste a uma onda de protestos pró-democracia sem precedentes, que exige maior transparência e reformas à instituição da monarquia. Nomeadamente no fim das leis de lesa-majestade, que punem com penas de prisão qualquer crítica à monarquia no país.

Antiga guarda-costas real, Sineenat recebeu o título de concubina real no 67.º aniversário do rei Maha Vajiralongkorn, em julho do ano passado, poucos meses depois do seu casamento com a rainha Suthida.

A piloto e antiga enfermeira do exército, de 34 anos, foi a primeira mulher a receber o título de concubina real em quase um século.

O destaque que lhe foi dado na elaborada cerimónia de coração, em maio do ano passado, surpreendeu os tailandeses. O palácio divulgou depois imagens da concubina em uniforme de combate, a disparar armas, pilotar um caça e a preparar-se para fazer paraquedismo, assim como de mão dada com o rei.