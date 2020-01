Regina Duarte aceita ser secretária da Cultura de Bolsonaro

Após reunião com o presidente da República Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte aceitou substituir Roberto Alvim na secretaria de estado da cultura do governo do Brasil. Ela, no entanto, diz que começará esta terça-feira 'um período de testes" e que visitará na quarta-feira a secretaria ainda nesse contexto.

Com 72 anos e sucessos estrondosos sobretudo em telenovelas, Regina Duarte é uma das raras artistas do país simpáticas a Bolsonaro razão pela qual outros atores já criticaram a sua posição.

Duarte substitui Alvim, demitido na última sexta-feira depois de parafrasear o ministro nazi da propaganda Joseph Goebbels, em discurso de apresentação de um prémio artístico.