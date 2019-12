Queda de helicóptero de turismo no Havai: encontrados seis corpos

Helicóptero de turismo desaparece no Havai com sete pessoas a bordo

As autoridades encontraram os restos mortais de seis das sete pessoas que seguiam num helicóptero de turismo que desapareceu quinta-feira no Havai, Estados Unidos. As buscas pela sétima vítima foram suspensas por causa do mau tempo, devendo ser retomadas na manhã deste sábado.

O helicóptero operado pela Safari Helicopters, que levava o piloto e seis passageiros, entre os quais dois menores, despenhou-se no parque natural Koke'e, na ilha de Kauai, no noroeste do arquipélago.

"Não há indicação de sobreviventes", indicaram as autoridades.

"Estamos com o coração partido por esta tragédia e continuamos a pedir ao público que considere a natureza sensível desta situação devastadora", disse o presidente da câmara de Kauai, Derek Kawakami, num comunicado. "Os nossos pensamentos e orações estão com as famílias e com os entes queridos de todas as vítimas durante este período extremamente difícil", acrescentou.

O proprietário do helicóptero deu o alerta de que o aparelho estava desaparecido 45 minutos após a hora prevista para o seu regresso.

Este foi pelo menos o nono acidente a envolver helicópteros de turismo no Havai nos últimos cinco anos, segundo os registos das autoridades de segurança nos transportes norte-americanas.