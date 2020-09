Queda de avião militar na Ucrânia faz pelo menos 20 mortos

O Ministério do Interior da Ucrânia disse esta sexta-feira que pelo menos 20 pessoas morreram na sequência da queda de avião militar na região de Kharkiv, no leste do país.

A Força Aérea da Ucrânia disse que o avião de transporte Antonov-26 levava tripulantes e cadetes.

O Ministério do Interior disse que havia "20 mortos e dois gravemente feridos" entre os 24 passageiros. Há ainda registo de dois feridos graves.

O serviço do Estado para situações de emergência adiantou também que "as buscas por duas outras pessoas continuam", precisando que a bordo do avião seguiam 24 pessoas.

em atualização