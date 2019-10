Quatro sem-abrigo morrem espancados em Nova Iorque

Quatro sem-abrigo morreram depois de serem espancados com uma barra de metal enquanto dormiam na zona de Chinatown, Nova Iorque, e uma quinta pessoa ficou gravemente ferida, anunciou este sábado a polícia.

De acordo com as autoridades, o crime foi perpetrado por um outro sem-abrigo, que empunhava uma longa barra de metal quando foi detido. "O motivo, aparentemente, foi aleatório", afirmou o chefe dos detetives do sul de Manhattan, Michael Baldassano, numa conferência de imprensa, adiantando que não há qualquer evidência, até ao momento, que as vítimas tenham sido "alvo pela raça, idade ou algo do género".

O suspeito do crime é Randy Rodriguez Santos, de 24 anos, de acordo com a AP. Santos está detido e, de acordo com a polícia, terá sido preso pelo menos meia dúzia de vezes nos últimos dois anos, três vezes por agressão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As vítimas, todos homens, foram atacados enquanto dormiam em entradas de prédios ou passeios em três diferentes localizações da zona de Chinatown, que está lotada durante o dia, mas vazia à noite.

O único sobrevivente está hospitalizado em estado crítico.

A população de sem-abrigo na cidade de Nova Iorque aumentou para um nível recorde na última década.