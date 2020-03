Quatro pessoas morrem num ataque a templo sikh no Afeganistão

Homens armados invadiram esta quarta-feira um local de culto da minoria sikh em Cabul, no Afeganistão, matando pelo menos quatro pessoas, de acordo com um deputado sikh. O ataque já foi reivindicado pelo Estado Islâmico.

Os mortos, entre os quais uma criança, foram levados para um hospital de Cabul, segundo os serviços de emergência e do centro hospitalar.

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas.

Poucas horas depois, o grupo do Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque.

O Ministério do Interior do Afeganistão disse que a polícia respondeu prontamente ao ataque ao local de culto sikh, que é conhecido como Gurdwara, quando os atacantes ainda estavam no local.

O deputado Narindra Singh Khalsa contou que se deslocou para o local, depois de receber um telefonema de um seguidor que estava dentro do templo e que o informou sobre o ataque.

Havia cerca de 150 seguidores dentro do templo no momento do ataque, acrescentou Khalsa.

Os sikhs sofrem discriminação generalizada no Afeganistão, um país muçulmano conservador, e também são alvo de extremistas islâmicos.

O ataque surge num momento de crise política no Afeganistão, que está a lidar com um processo de paz com os talibãs, perdeu ajuda económica dos EUA e enfrenta a crise do coronavírus.