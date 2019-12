Quarto indígena morto em seis semanas no nordeste do Brasil

A Funai disse em comunicado que Dorivan Soares Guajajara foi "brutalmente assassinado" junto com outro homem não indígena, Roberto do Nascimento Silva. Os corpos foram encontrados no bairro Vila Industrial, no município de Amarante.

A agência disse que está a seguir de perto uma investigação aberta pelas forças de segurança locais e estaduais e aguarda mais detalhes.

A Funai disse que a polícia local descartou ligações com disputas de terras ou operações ilegais de extração de madeira no estado, bem como qualquer motivação étnica, embora o local do crime seja próximo daquele onde dois outros membros Guajajara foram mortos há seis dias, por disparos provenientes de um carro em andamento.

Antes desse duplo assassinato, tinha já sido morto Paulino Guajajara, líder de um grupo de vigilantes criado pelos Guajajara para proteger as florestas de madeireiros ilegais.

Sonia Guajajara, coordenadora da APIB, um grupo que defende os direitos indígenas no Brasil, denunciou o assassinato mais recente como outro exemplo de crime causado pelo ódio.

"Todas as pessoas que não gostam de nós sentem que têm permissão para matar, porque sabem que a impunidade governa", disse no Twitter. "Chegou a hora de dizer: basta".

A desflorestação aumentou bastante no Brasil no primeiro ano do novo governo do presidente Jair Bolsonaro. Algumas das áreas visadas por madeireiros ilegais e 'grileiros' [ocupadores de terras] são territórios indígenas, como acontece com as áreas dos Guajajara no Maranhão.