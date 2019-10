Protesto catalão chega ao País Basco. Manifestantes cortam via de acesso a Bilbau

Um grupo de manifestantes que protestava contra a condenação de independentistas da Catalunha cortou um acesso rodoviário a Bilbau, no País Basco, que é uma das vias mais utilizadas para entrar e sair da capital da Biscaia.

Segundo as autoridades locais, o protesto começou cerca das 17:30 locais (16:30 em Lisboa), numa importante avenida de Bilbau, e várias dezenas de pessoas sentaram-se no chão interrompendo o tráfego nos dois sentidos.

A polícia basca, que enviou vários carros patrulha para o local, identificou alguns dos organizadores do protesto e tentou dispersar os manifestantes, sem êxito.

Unidades da polícia antimotim lançaram então uma carga sobre os manifestantes, sem contudo conseguir eliminar bloqueio.

O protesto é o segundo organizado esta sexta-feira em Bilbau, depois de, ao princípio da tarde, um grupo de jovens com cartazes pela autodeterminação do País Basco e da Catalunha terem bloqueado a entrada de uma dependência bancária no centro da capital.

As manifestações inserem-se numa mobilização, centrada em Barcelona, na Catalunha, contra a condenação a penas de prisão entre os 9 e os 13 anos de 12 políticos independentistas catalães.