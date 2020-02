Problema de saúde leva Papa a falhar missa em Roma

Um problema de saúde levou o Papa Francisco a falhar a presença numa missa em Roma nesta quinta-feira.

De acordo com o Vaticano, Jorge Mario Bergoglio sofre de uma "leva indisposição", um dia depois de apresentar sintomas de um resfriado.

"Devido a uma leve indisposição, o Papa preferiu ficar nas proximidades de Santa Marta", a casa dos hóspedes do Vaticano, onde mora o pontífice de 83 anos, disse o diretor de imprensa Matteo Bruni em comunicado.

A missa em questão realizou-se na Arquibasílica de São João de Latrão, uma das maiores igrejas de Roma.

Matteo Bruni disse que a agenda do Papa permanece inalterada.

Este anúncio ocorreu numa altura em que Itália luta para controlar o maior surto de coronavírus na Europa, com cerca de 400 casos, mas o Vaticano não fez qualquer referência à doença no comunicado.

O Papa Francisco, refira-se, tem apenas um pulmão e sofre de um quadril, mas raramente cancela compromissos na sua agenda.

Nesta quarta-feira, o Papa Francisco expressou proximidade com os infetados pelo novo coronavírus (designado Covid-19) e as autoridades responsáveis por conter e tratar a epidemia, perante os fiéis reunidos na Praça de S. Pedro, alguns usando máscaras. Como em outras ocasiões, o papa não hesitou em beijar as crianças e cumprimentar a multidão quando desceu do papa móbil.