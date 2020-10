Princesa Leonor de saltos altos. Cresceu ou precisa de parecer crescida?

A cerimónia de boas-vindas da entrega dos prémios com o seu título, Princesa das Astúrias, esta sexta-feira de manhã, mostrou que a princesa Leonor deixou, definitivamente, para trás a infância. O novo visual deu a conhecer a adolescente em que Leonor se tornou - completa 15 anos no dia 31 de outubro - e, de caminho, assim esbateu a diferença de alturas entre a herdeira ao trono e a irmã, Sofia, dois anos mais nova. A benjamim, tudo indica, tem a estatura dos Borbóns e já é mais alta do que a mãe.

Os sapatos pretos pontiagudos da princesa Leonor foram o detalhe mais importantes da cerimónia, elevando à categoria de trending topic a expressão "kitten heels", que designa este salto fino não muito alto. Altura provável? Três ou quatro centímetros", segundo o ABC, e o suficiente para parecer (quase) da mesma altura que Sofia.

O estilo da família real espanhola, segundo os seus sapatos: os kitten heels de Leonor, os oxford de Felipe VI, os saltos agulha de Letizia e as sabrinas da infanta Sofia © EPA

Nas cerimónias de 12 de outubro, Dia da Hispanidade, outra data importante do calendário espanhol, apareceu pela primeira vez de saltos altos, mas com um modelo mais discreto (quadrado).

O ABC diz que o novo estilo confirma que já não é uma menina. Quem vê a fotografia de família não pode deixar de notar que, sem esses três ou quatro centímetros seria a mais baixa da família Letizia terá a mesma altura, mas usa saltos altos, e no verão também substituiu as sandálias rasas de outros anos pelas alpercatas com cunha.

A imprensa espanhola depressa começou a fornecer detalhes sobre os primeiros saltos de Leonor: da marca Mascaró, por 149 euros, metade do preço segundo o site da loja.

Também notado foi o estilo mais cerimonioso que adotou para o Dia da Hispanidade - com uma saia por baixo do joelho e uma camisola com mangas de balão - em contraste com as calças e sabrinas da infanta Sofia.

Mais que habitual é já a posição dos elementos da família: Letizia (48 anos) à esquerda do rei Felipe VI (52), Leonor à direita do pai e Sofia à esquerda da mãe.

Na cerimónia de entrega dos prémios, esta sexta-feira ao fim do dia, já se sabe que, também de gala, Leonor sobe aos saltos altos.