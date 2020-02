Princesa Beatrice, neta de Isabel II, vai casar em maio

Discurso da Rainha sem pompa: nada de carruagem ou coroa, mas com Brexit

A neta da rainha Elizabeth II, a princesa Beatrice, vai casar com o empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi em Londres, ainda este ano, anunciou o Palácio de Buckingham esta sexta-feira.

O casamento, que terá lugar no St James's Palace a 29 de maio de 2020, será provavelmente um evento mais discreto do que o casamento de 2018 de sua irmã mais nova, Eugenie, que desfilou pelas ruas de Windsor depois de se casar com o comerciante de vinhos britânico Jack Brooksbank.

Beatrice, de 31 anos, e Eugenie, 29, são filhas do príncipe André, que está envolvido num escândalo por causa da sua amizade com Jeffrey Epstein, acusado de exploração sexual de menores e que foi encontrado morto na sua cela enquanto aguardava pelo julgamento. O príncipe retirou-se dos deveres reais em novembro passado por causa da polémica.

O comunicado do palácio revelou que o casamento de Beatrice, na Chapel Royal, em St. James's, "será seguido por uma receção privada, dada pela Rainha, nos jardins do Palácio de Buckingham".

A Capela Real já recebeu muitos casamentos na família real, incluindo a da rainha Vitória e do príncipe Alberto, a 10 de fevereiro de 1840. Também é muito utilizada para batismos reais, incluindo o do príncipe George - o filho mais velho do príncipe William e da mulher, Kate.

Beatrice e a irmã são filhas de Sarah Ferguson, que se divorciou do príncipe André em 1996. Mozzi tem 36 anos, é um magnata do imobiliário e fã de críquete. O noivo tem um filho de um relacionamento anterior.

Beatrice e Eugenie estão em 9º e 10º lugar na linha de sucessão ao trono britânico.