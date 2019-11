Primeiro-ministro iraquiano vai apresentar a demissão ao parlamento

Quase cem mortos manifestações no Iraque

Pelo menos 18 mortos no sul do Iraque

O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul-Mahdi, anunciou esta sexta-feira que vai apresentar a sua demissão ao parlamento, algumas horas após uma alta autoridade xiita ter apelado ao hemiciclo que lhe retire a confiança.

A declaração, transmitida pela televisão iraquiana, surge um dia após a morte de mais de 40 manifestantes em confrontos com as forças de segurança, na sequência da contestação que há dois meses exige a refundação do sistema e a renovação uma classe política considerada corrupta e incompetente.

Na sequência deste anúncio, a multidão que se encontrava concentrada na praça Tahir, no centro de Bagdad, explodiu de alegria, referiu um jornalista da agência noticiosa AFP presente no local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Adel Abdel-Mahdi anunciou que vai apresentar a decisão depois de um dia de protestos ter terminado com a morte de mais de 40 pessoas e de ter perdido a confiança do ayatollah Ali Sistani. © ARQUIVO EPA/FILIP SINGER

Previamente, o influente grande ayatollah Ali Sistani tinha apelado ao parlamento do Iraque para que retire a confiança ao governo, após um dos dias mais violentos em dois meses de contestação, em que já morreram perto de 400 pessoas.

"O parlamento do qual o atual governo emergiu é chamado a reconsiderar a escolha que fez e a agir no interesse do Iraque, para preservar o sangue dos seus filhos e impedir que o país caia na violência, caos e destruição", indica o sermão de Sistani, figura tutelar da política iraquiana, lido em Karbala por um dos seus representantes, Ahmed al-Safi.

Na quinta-feira, 40 pessoas foram mortas pelas forças de segurança na capital iraquiana, Bagdad, e nas cidades de Najaf e Nasiriya, no sul do país.

Dirigindo-se aos contestatários, o grande ayatollah Sistani pediu que distingam entre os manifestantes pacíficos e os que têm más intenções de se aproveitar dos protestos.

Desde 1 de outubro que dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas, indignados com o que consideram ser a corrupção generalizada, a falta de oportunidades de emprego e os fracos serviços básicos, apesar da riqueza em petróleo do país.

As manifestações de protesto têm ocorrido sobretudo nas praças Tahrir e Khilani, na capital iraquiana, e nas províncias predominantemente xiitas do sul, contando com uma dura repressão das forças de segurança iraquianas.

Além dos perto de 400 mortos, fontes médicas e de segurança, dão conta de cerca de 15 mil feridos, na sua maioria manifestantes.

Este é primeiro movimento social espontâneo em décadas no Iraque.