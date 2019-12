Presidente argelino nomeia Abdelaziz Djerad para primeiro-ministro

A eleição do presidente Abdelmadjid Tebboune é contestada pelo movimento popular "Hirak" que desde fevereiro exige nas ruas o desmantelamento do sistema político, no poder desde a independência em 1962.

Argélia. As outras eleições do dia foram marcadas por manifestações

Argélia: a morte do líder de facto vai calar os protestos?

O novo presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, nomeou Abdelaziz Djerad para o cargo de primeiro-ministro, anunciou este sábado a televisão pública citando um comunicado oficial.

Professor de Ciência Política, Abdelaziz Djerad "foi encarregado de constituir um novo Governo" na sexta-feira, segundo a televisão.

O novo primeiro-ministro já exerceu funções públicas, tendo sido nomeadamente secretário-geral da Presidência da República (1993-1995) e secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros (2001-2003).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foi igualmente diretor da escola nacional de administração (ENA), de 1989 a 1992.

Abdelaziz Djerad sucede no cargo a Sabri Boukadoum, ministro dos Negócios Estrangeiros que foi nomeado interinamente para a chefia do executivo depois da demissão de Noureddine Bedoui a 19 de dezembro, dia da tomada de posse do novo presidente.

Abdelmadjid Tebboune, antigo ministro e chefe de Governo do contestado ex-presidente Abdelaziz Bouteflika, foi eleito à primeira volta nas presidenciais de 12 de dezembro.

A eleição foi amplamente boicotada pelo movimento de contestação popular "Hirak" que exige nas ruas o desmantelamento do sistema no poder desde a independência do país em 1962.