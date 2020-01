Polícias agredidos em manifestação em Hong Kong

Polícia de Hong Kong usa gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes no Natal

Vários polícias foram agredidos este domingo por manifestantes pró-democracia durante um protesto que decorreu em Hong Kong, no qual foi disparado gás lacrimogéneo pelas autoridades.

De acordo com a agência France Presse, um grupo de polícias à civil, que estava a falar com os organizadores da manifestação, foi agredido por manifestantes munidos de guarda-chuvas. Pelo menos dois sofreram ferimentos no rosto.

Manifestantes pró-democracia voltaram este domingo às ruas de Hong Kong, mas foram recebidos com gás lacrimogéneo pelas autoridades.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A AFP relata a detenção de várias pessoas.

Os protestos chegaram às ruas de Hong Kong de forma massiva em junho do ano passado por causa de um controverso projeto de lei de extradição, entretanto retirado pelo Governo, mas transformaram-se num movimento de luta em defesa da democracia e contra o autoritarismo de Pequim.