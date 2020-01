Pentágono. Mais de 30 soldados dos EUA ficaram com lesões cerebrais após ataque iraniano

São 34 os soldados que foram diagnosticados com lesões cerebrais traumáticas ou concussão, na sequência do ataque do Irão a bases militares no Iraque, onde estão posicionadas forças norte-americanas. A informação foi revelada esta sexta-feira pelo porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman, citado pelo The Guardian.

Hoffman adiantou ainda que 17 funcionários estão a ser tratados, oito dos quais tinham sido transferidos para a Alemanha, tendo regressado aos EUA. Nove feridos ainda se mantêm na Alemanha em observação.

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os EUA não tinham sofrido nenhuma baixa devido ao ataque iraniano.

Mais tarde, o comando central das forças armadas dos EUA afirmou que 11 soldados ficaram feridos devido à ação militar do Irão, em retaliação à morte do general iraniano Qassem Soleimani, resultante do ataque por drone, ordenado por Trump.

No início desta semana, o presidente dos EUA desvalorizou as lesões dos soldados norte-americanos que estavam na base militar atacada por Teerão. "Ouvi dizer que eles tinham dores de cabeça e algumas outras coisas, mas não é muito grave", afirmou Trump quando questionado por jornalistas no Fórum Económico de Davos, na Suíça.