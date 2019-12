Pelo menos 16 mortos nas Filipinas devido à passagem do tufão Phanfone

Pelo menos 16 pessoas morreram nas Filipinas durante a passagem do tufão Phanfone, que atingiu o centro do país no dia de Natal, segundo a agência de notícias France-Presse que referiu um primeiro balanço das autoridades.

Os primeiros números tinham sido esta quarta-feira adiantados pela agência de notícias Efe e apontavam para pelo menos sete mortos e 12 feridos.

Antes, a Agência Nacional de Prevenção de Desastres informara já quecerca de 1670 pessoas tinham sido deslocadas para abrigos provisórios.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A agência também indicou que a tempestade causou o cancelamento de 115 voos domésticos, afetando ainda cerca de 15 800 passageiros devido à interrupção de transportes marítimos.

As Filipinas são atingidas por dezenas de tufões todos os anos durante a estação chuvosa, que começa por volta dos meses de maio e junho e geralmente termina entre novembro e dezembro.