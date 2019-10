Parlamento rejeita calendário de Boris para o Brexit. Lei fica suspensa

Boris ameaça com eleições se projeto de lei do Brexit não for aprovado

A votação da legislação do Brexit em segunda leitura foi aprovada na Câmara dos Comuns com 329 votos a favor e 299 contra. Essa vitória, a primeira do governo de Boris Johnson na Câmara dos Comuns, permite a votação do segundo ponto, a votação de uma moção programática para estabelecer o calendário de debate, que impõe até quinta-feira o voto final sobre o acordo de retirada.

A moção do governo para se votar a legislação até quinta-feira foi depois rejeitada por 322 votos contra e 308 a favor.

"Pela primeira vez esta casa chegou a acordo", regozijou-se Boris Johnson. Depois, o primeiro-ministro disse que Bruxelas tem de decidir sobre o pedido de adiamento de três meses. Afirmou também que o governo suspende o processo legislativo. "A primeira consequência é que vamos acelerar os preparativos pela saída sem acordo. A nossa política é que não devemos prolongar e que devemos sair no dia 31. E vamos sair porque foi o que esta Câmara decidiu", completou.

"O primeiro-ministro é o autor do seu próprio infortúnio. Faço-lhe esta oferta esta noite: trabalhe connosco para acordar um calendário razoável e é a oferta que faço em nome da oposição", disse Jeremy Corbyn.

A líder dos liberais democratas diz que o primeiro-ministro "continua numa linha irresponsável ao falar da perspetiva de uma saída sem acordo". Para Jo Swinson é altura de Boris Johnson substituir "a prepotência pelo estadismo" e "dialogar com os amigos europeus" de forma a garantir um adiamento para permitir um novo referendo.

A legislação sobre o Acordo de Retirada do Reino Unido da União Europeia foi publicada na segunda-feira à noite pelo governo conservador de Boris Johnson e tem 115 páginas e 126 outras de notas explicativas.

Esse passo foi dado depois de no sábado e na segunda-feira a Câmara dos Comuns ter bloqueado a tentativa de Boris Johnson levar o acordo com a União Europeia a aprovação final antes de os deputados poderem introduzir emendas na legislação conexa.

A reação da Comissão Europeia não se fez esperar. "A Comissão toma nota do resultado desta noite e espera que o governo do Reino Unido nos informe dos próximos passos. O presidente do Conselho já está a consultar os líderes sobre o pedido de adiamento do Reino Unido até 31 de janeiro de 2020", escreveu a porta-voz Mina Andreeva.