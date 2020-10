Papa Francisco apoia uniões civis entre pessoas do mesmo sexo

O Papa Francisco defendeu pela primeira vez as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. "Os homossexuais têm direito a fazer parte de uma família. São filhos de Deus e têm direito a uma família", disse numa entrevista para o documentário Francesco, do realizador Evgeny Afineevsky, que se estreou nesta quarta feita no Festival de Cinema de Roma.

"O que temos de fazer é ter uma lei de uniões civis, dessa forma eles estão legalmente cobertos. Eu lutei por isto", acrescentou o Papa, que já tinha alegadamente saído em apoio deste tipo de uniões, em privado, quando era arcebispo de Buenos Aires.

Em 2010, tinha mostrado contudo a oposição à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, segundo a Catholic News Agency.

Em 2003, no pontificado ainda de João Paulo II, a Congregação para a Doutrina da Fé (liderada pelo futuro papa Bento XVI) publicou as "considerações sobre propostas para dar reconhecimento legal às uniões entre homossexuais". No documento lê-se: "A Igreja ensina que o respeito pelos homossexuais não pode levar de maneira alguma à aprovação do comportamento homossexual ou ao reconhecimento legal das uniões homossexuais", considerando que "o reconhecimento legal das uniões homossexuais ou colocá-las ao mesmo nível do casamento significaria não apenas a aprovação do comportamento desviante, com a consequência de torná-lo um modelo para a sociedade atual, mas também obscurecer os valores básicos que pertencem à herança comum da humanidade".

No filme, que inclui várias entrevistas com colaboradores do Papa e pessoas com quem se encontrou ao longo do papado, são abordados os temas dos migrantes e refugiados, dos pobres, do trabalho que o pontífice tem desenvolvido na resposta aos abusos sexuais na Igreja, do papel das mulheres na sociedade e da forma como esta olha para aqueles que se identificam como LGBT (Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais).

Conta-se, por exemplo, a história de Andrea Rubera, um italiano que juntamente com o seu parceiro adotou três crianças. Numa carta que entregou em mãos ao Papa, ele explicou que o casal queria educar os filhos como católicos na paróquia local, mas não sabiam como seriam recebidos. Francisco telefonou-lhe, dizendo ter ficado comovido pela carta, pedindo ao casal que levasse os filhos à paróquia, mas que estivesse preparado para enfrentar oposição. Rubera seguiu o conselho do Papa e disse estar feliz com a decisão.

Afineevsky, que nasceu na Rússia e vive nos EUA, foi nomeado em 2015 para os Óscares e para os Emmys pelo seu documentário sobre os protestos de 2013 e 2014 na Ucrânia, Winter on Fire (literalmente, inverno em chamas).