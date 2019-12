Papa abole segredo pontifício para casos de pedofilia

No dia em que completa 83 anos, Papa Francisco promulgou esta terça-feira duas leis que, entre outras coisas, vai abolir o segredo pontifício imposto em questões e investigações de particular gravidade para os casos de abuso sexual de crianças por parte de representantes da Igreja.

A nova norma visa colocar um ponto final à lei do silêncio que há muitos anos envolve os casos de abusos sexuais, agilizar o processamento de denúncias e a possível passagem de informações às autoridades civis, caso no país onde os abusos tenham acontecido tal seja obrigatório. A lei, porém, não afeta o segredo da confissão, que se mantém plenamente em vigor também para este tipo de delitos.

A regra, que entra em vigor de imediato, também sublinha o dever geral de cooperar com a justiça. Ou seja, as dioceses de cada país devem fornecer toda a documentação sobre os processos e denúncias que estão em andamento e que autoridade judicial solicitada. "Os documentos não serão de domínio público, mas, por exemplo, será facilitada a possibilidade de uma colaboração mais concreta com o Estado, no sentido de que a diocese que possui determinada documentação não está mais vinculada ao segredo pontifício e pode decidir colaborar, transmitindo uma cópia da documentação também à autoridade civil", resumiu a diretora editorial da Santa Sé, Andrea Tornielli.

A nova lei é mais um passo na abertura do atual pontificado para o problema da pedofilia. Também se prevê que as vítimas possam ter mais facilidade em documentar a sua defesa e que advogados civis possam participar em processos canónicos.

As regras sobre os casos de abuso infantil também são endurecidas, uma vez que é considerado crime "a aquisição, posse ou divulgação, com um objetivo libidinoso, de imagens pornográficas de crianças menores de 18 anos por um clérigo", e não apenas as de menores de 14 anos como até agora.

As vítimas de abuso pediram insistentemente a abolição da prática da Igreja Católica de impor regras de silêncio e confidencialidade aos casos judiciais do Vaticano relacionados com pedofilia praticada por membros do clero, considerando que os agressores estão protegidos.

Na nova instrução, "sobre a confidencialidade das causas", está claramente estabelecido que "nenhum elo de silêncio pode ser imposto relativamente aos factos, ao queixoso, à pessoa que afirma ter sido prejudicada ou às testemunhas".

O documento com assinatura papal detalha que, nesses casos de abuso, as informações serão tratadas de maneira a garantir a "segurança, integridade e confidencialidade" estabelecidas pelo Código de Direito Canónico para proteger a "boa reputação, imagem e privacidade" das pessoas envolvidas.

Porém, ressalva-se que "o sigilo ex officio não exclui o cumprimento das obrigações estabelecidas em cada local pela legislação, incluindo eventuais obrigações de comunicação, bem como a execução das resoluções executivas das autoridades judiciais civis".

Ao mesmo tempo, o Papa ordena que passa a ser crime a posse, aquisição ou disseminação de material pornográfico de menores de 18 anos. Até agora era crime apenas se esse material se referia a menores de 14 anos.

Esta é uma mudança nas chamadas Regras sobre crimes graves, aprovadas em 2001 durante o pontificado de João Paulo II.

Segundo o documento assinado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, a nova instrução sobre o segredo papal foi assinada pelo Papa a 4 de dezembro.