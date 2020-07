Pai mata os dois filhos gémeos: o crime que está a chocar a Itália

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, o italiano Mario Bressi, de 45 anos, terá estrangulado os dois filhos gémeos, um rapaz e uma rapariga de 12 anos, no sábado à noite, e depois ter-se-á suicidado, como forma de vingança contra sua esposa, Daniela Fumagalli, de que se estava a divorciar, relatou o jornal La Repubblica.

Os relatórios policiais revelam que, antes do trágico evento, Bressi enviou uma série de mensagens a Fumagalli, anunciando as suas intenções: "Nunca mais vais ver os teus filhos", "Ficarás sozinha".

A mãe das crianças viu as mensagens horas depois e, não tendo nenhum sinal delas, decidiu viajar para o local onde estavam de férias com o pai. Ao chegar à cabana em Margano, encontrou os filhos, Elena e Diogo, mortos na cama de casal. Entretanto, o corpo do pai foi encontrado nas proximidades, junto a uma ponte.

Mario e Daniela estão casados desde 2003. Daniela, engenheira biomédica, trabalha como instrutora num clube desportivo, enquanto ele é atualmente gerente de vendas numa empresa. Aqueles que os conhecem dizem que passaram os meses de quarentena juntos, em casa, sem tensões ou traumas particulares, com os seus filhos. Mas recentemente Daniela anunciou que se queria separar e já tinha falado com um advogado. De qualquer forma, o processo parecia estar a decorrer com normalidade e, segundo a imprensa italiana, Daniela não tinha intenção de afastar as crianças do pai.

O que aconteceu naqueles dias em que o pai esteve nas montanhas com os filhos é um mistério. Por enquanto, a causa da morte ainda não é conhecida, aguardando-se o resultado da autópsia das três vítimas para se perceber se as crianças foram sedadas antes e qual terá sido a hora da morte.

O último post de Bressi nas redes sociais foi no mesmo sábado, antes do crime:compartilhou uma foto com os seus dois filhos e a mensagem: "Com os meus filhos, sempre juntos".