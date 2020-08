As explosões em Beirute foram gravadas de quase todos os ângulos

"Senti como se fosse um terramoto. As janelas abriram-se e os vidros estilhaçaram-se"

Duas fortes explosões sucessivas sacudiram Beirute esta terça-feira, causando número ainda indeterminado de mortos e feridos, semeando o pânico e causando um enorme cogumelo de fumo no céu da capital libanesa, disseram as autoridades.

A origem das explosões, que partiram as janelas de muitas casas e lojas, ainda não são conhecidas e as autoridades confirmaram apenas que a explosão ocorreu no porto de Beirute, fazendo número indeterminado de mortos e de feridos.

Entre câmaras de videovigilância e telemóveis, as explosões foram captadas em vídeos de quase todos os ângulos, que rapidamente correram as redes socais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Veja aqui alguns desses vídeos:

O primeiro é, provavelmente, o mais próximo captado do incidente. Não é conhecido o estado de saúde da pessoa que captou as imagens.