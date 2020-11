EUA contam votos. Os estados que faltam e uma dúvida chamada Arizona

Para vencer as presidenciais norte-americanas, um candidato precisa de 270 votos no Colégio Eleitorial. A corrida entre o presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden está renhida, havendo ainda cinco estados que não declararam um vencedor (para não falar das ameaças de recurso à justiça e recontagens).

No Arizona, que vale 11 votos, há quem já tenha dado a vitória a Biden, mas outros ainda não o fizeram. Com base nos dados da AP (que já entregou o Arizona ao democrata), este tem 264 votos e só precisa de mais um estado para ser o próximo presidente dos EUA. Trump tem 214 e tem um caminho mais complicado pela frente.

Estes são os estados em aberto.

Geórgia, 16 votos

Donald Trump lidera por 23 mil votos, segundo a AP, quando se estima que estejam contados 98% dos votos. Mas Joe Biden tem vindo a recuperar terreno.

A corrida ainda é considerada demasiado próxima para haver uma declaração de vencedor porque os votos que faltam incluem os votos por correspondência nas áreas com maior número de habitantes, incluindo na região metropolitana de Atlanta, que pende para os democratas.

Biden, segundo a AP, está a ter melhores resultados do que Hillary Clinton em 2016 nessas zonas.

A contagem ainda decorre na Geórgia, mas provavelmente só esta tarde se saberá mais dados.

Nevada, 6 votos

Com 75% dos votos contados, Joe Biden lidera por oito mil votos, mas Trump tem vindo a aproximar-se, num estado que tem votado democrata nos últimos anos mas que perdeu por pouco em 2016.

Neste estado são aceites os votos que tenham sido postos no correio até ao dia das eleições, sendo esperados novos dados apenas esta quinta-feira ao meio-dia (17.00 em Lisboa).

Os votos que falta contar incluem votos por correio recebidos no dia das eleições e outros que ainda estão a chegar.

Carolina do Norte, 15 votos

O presidente lidera por 77 mil votos neste estado, com 94% dos votos contados, mas ainda haverá cerca de 116 mil por contar e outros milhares de votos possíveis, já que desde que tenham sido colocados no correio até 3 de novembro, então podem ser contados até dia 12.

Daí que as autoridades estaduais tenham apelado à calma, já que dependendo da diferença, pode não haver projeção de vencedor tão cedo.

No voto por correspondência, Biden está a ter um melhor resultado do que Trump, mas resta saber se será suficiente para ultrapassar o presidente.

Pensilvânia, 20 votos

Trump já teve quase 700 mil votos de vantagem e disse que tinha ganho a eleição neste estado, mas a diferença para Biden tem vindo a cair, sendo agora de apenas 165 mil votos, segundo a AP, com 89% dos votos contados.

Há quatro anos, Trump venceu por menos de 1%. Este ano, faltará contar cerca de 800 mil de votos, muitos deles da região de Filadélfia (só aqui houve 350 mil votos por correio), com tendência democrata. Biden tem ganho no voto por correio.

Os responsáveis do estado acreditam que terão a maioria dos votos contados até sexta-feira. O problema com o atraso da contagem neste estado prende-se com o facto de as autoridades não terem sido autorizadas a processar o voto por correspondência antes do dia das eleições.

Alasca, três votos

O Alasca só ainda contou 50% dos votos mas Trump, como esperado neste estado tradicionalmente republicano, está à frente com quase o dobro dos votos.

Todos os analistas colocam-no na coluna do presidente, não entrando nas contas de Biden.

Os votos por correio só vão ser contados uma semana depois das eleições, pelo que não haverá resultado tão cedo.

Biden venceu no Arizona?

Nas contas para chegar a 270 votos no Colégio Eleitoral e vencer as presidenciais norte-americanas, os media não apresentam todos os mesmos números. Uns dão 253 votos a Joe Biden e outros já lhe dão 264. A diferença são os 11 votos do Arizona.

Os media usam diferentes fórmulas para projetar a vitória de um determinado candidato em cada estado, à medida que os números oficiais de votos contados vão chegando.

A Fox News, conservadora, foi a primeira a entregar o Arizona a Biden, ainda na terça-feira à noite (já madrugada em Portugal), com apenas 73% dos votos contados, irritando a campanha de Donald Trump. Seguiu-se a agência AP cerca de três horas depois.

Outras estações de televisão também já entregaram o Arizona ao candidato democrata, ao contrário da CNN. Os votos que têm chegado têm dado para aproximar Trump de Biden neste estado e, segundo a estação, os votos que se esperam são do condado de Maricopa, que Trump ganhou há quatro anos.

A CNN dá uma margem de 70 mil votos a favor de Biden com uma estimativa de 86% dos votos contados.

A CNN também ainda não entregou o quarto voto no Colégio Eleitoral referente ao Maine (Biden ganhou os outros três) a Trump, ao contrário da AP. Assim, diz que ele tem 213 eleitores, enquanto outros já apontam para os 214.