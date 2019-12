Oito mortos, incluindo quatro crianças, em explosão de gás no sul da Polónia

Em declarações à imprensa, o prefeito da Silésia, Jaroslaw Wieczorek, manifestou-se consternado por ter de anunciar a descoberta de novas vítimas, sobretudo por se tratar de crianças.

Antes, as autoridades tinham dado conta de quatro mortos e quatro desaparecidos na explosão na localidade de Szczyrk.

Falando no local do acidente, Wieczrek disse que as oito vítimas mortais deverão ser "o balanço final", mas que as equipas de socorro vão continuar as buscas.

O chefe dos bombeiros regionais, Jacek Kleszczewski, disse que cerca de 100 bombeiros estavam a trabalhar com temperaturas negativas e neve para eliminar as últimas chamas e permitir o completo resgate. Acrescenta que havia duas famílias debaixo dos escombros, de acordo com o The Washington Post.

O distribuidor local de gás PSG disse que a explosão foi precedida por uma queda de pressão numa conduta de gás, o que poderia indicar que foi perfurada acidentalmente durante os trabalhos em andamento nas proximidades.