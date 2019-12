Odor a excrementos interrompe sessão parlamentar na Geórgia

Escola na Geórgia pede autorização aos pais para castigar crianças com pá de madeira

O presidente do parlamento, Archil Talakvadze, acusou a oposição de ter promovido um "ataque químico na legislatura", acrescentando que a sessão plenária foi interrompida. Peritos médico-legais foram chamados para medir a qualidade do ar no edifício, segundo imagens da televisão nacional georgiana. A sessão parlamentar foi retomada de seguida, mas boicotada pela oposição.

O parlamento da Geórgia deve votar esta quinta-feira a designação de 14 juízes para o Supremo tribunal, com a oposição a considerar tratar-se de "marionetas" do partido no poder Sonho Georgiano.

Nas últimas semanas, a Geórgia tem sido abalada por uma profunda crise política e manifestações compactas após a recusa do Sonho Georgiano de votar uma reforma eleitoral anteriormente prometida.

No poder desde 2012, a popularidade deste partido tem vindo a decair, num contexto de estagnação económica e de receios de um recuo dos direitos políticos nesta ex-república soviética.