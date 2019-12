"Mulheres são indiscutivelmente melhores do que os homens"

"Bons resultados da economia têm muito mais que ver com Obama do que com Trump"

O ex-presidente norte-americano Barack Obama afirmou esta segunda-feira que as mulheres não são perfeitas mas que são "indiscutivelmente melhores" do que os homens.

Durante um evento da sua fundação em Singapura, o antigo líder dos Estados Unidos disse que a maioria dos problemas do mundo têm como base a perpetuação de homens nas posições de poder, além de ter falado sobre a polarização política e o uso das redes sociais para espalhar as chamadas fake news.

"Estou absolutamente convencido de que, se todas as nações do mundo fossem governadas por mulheres, daqui a dois anos veríamos uma melhoria significativa em quase todos os aspetos, como os níveis de vida e resultados financeiros", afirmou Obama, que não descartou um regresso à liderança política. "Se olharmos para o mundo e para os problemas, normalmente as pessoas velhas, sobretudo os homens velhos, não fogem do caminho. É importante que os líderes políticos tentem lembrar-se de que você está lá para fazer um trabalho, mas que você não está lá para a vida toda", vincou citado pela BBC.

Desde que deixou a Casa Branca, depois de ter ocupado o cargo de presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017, ele e a mulher Michelle Obama criaram uma fundação para orientar jovens líderes em todo o mundo.