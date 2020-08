Obama ataca Trump. "Destruirá a nossa democracia se isso for necessário para vencer"

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama acusou Donald Trump de incompetência e de ser uma ameaça para a democracia, numa das intervenções mais críticas da convenção democrata, realizada pela primeira vez de forma virtual.

Barack Obama avisou que a democracia norte-americana está em risco se o atual Presidente, Donald Trump, vencer novamente as eleições, em novembro, acusando o seu sucessor de ser inapto para o cargo e de ignorar os valores do país.

"Esta administração demonstrou que destruirá a nossa democracia se isso for necessário para vencer", acusou Obama, na terceira noite da convenção democrata, num discurso filmado em Filadélfia, a cidade onde a Constituição dos Estados Unidos foi redigida e assinada.

A alocução de Obama foi uma das maiores condenações de sempre de um presidente em exercício feita por um dos seus predecessores.

Obama acusou o Presidente republicano de utilizar a presidência para beneficiar os amigos e família e de transformar o cargo mais alto do país em "mais um 'reality show' que [Trump] pode utilizar para obter a atenção que deseja".

Obama pediu aos eleitores que "acreditem" na capacidade do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, que foi seu vice-presidente, para "tirar o país dos tempos sombrios" do Governo de Donald Trump.

"Ele [Biden] tornou-me num presidente melhor. Ele tem o caráter e a experiência para tornar o país melhor", afirmou, num discurso transmitido na Convenção Nacional Democrata, que se realiza, pela primeira vez, de forma virtual, devido à pandemia de covid-19.

Barack Obama foi uma das estrelas desta terceira noite, que contou ainda com discursos da antiga secretária de Estado Hillary Clinton e da líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, numa convenção em que a falta de público e os discursos pré-gravados dificultam mobilização dos eleitores.

Kamala Harris aceita nomeação e recorda mãe indiana e pai jamaicano

O ponto alto do terceiro dia da convenção foi a confirmação de Kamala Harris como candidata a vice-presidente, um momento habitualmente recebido com banhos de multidão e ovações.

Em vez disso, no final de um discurso histórico em que evocou os pais, imigrantes no país, de origem indiana e jamaicana, a primeira mulher de ascendência negra e indiana a aceitar aquela nomeação virou-se para os vários ecrãs de televisão por detrás do palco para agradecer os aplausos transmitidos pelos televisores, numa sala deserta.

Na convenção democrata, que se realiza de forma virtual, Kamala Harris aceitou a nomeação para candidata à vice-presidência dos EUA © EPA/DNCC

Kamala Harris falou a partir de Wilmington, Delaware, onde reside Joe Biden, o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos nas eleições de 3 de novembro.

"Aceito a nomeação para [candidata a] vice-presidente dos Estados Unidos da América. Faço-o comprometida com os valores que ela [a mãe] me deu", disse Kamala Harris.

Harris evocou os pais para defender que pode contribuir para rejuvenescer um país devastado pela pandemia e dividido pelo racismo.

A senadora da Califórnia evocou as lições da mãe, a bióloga Shyamala Gopalan, já falecida, uma imigrante indiana que chegou aos Estados Unidos com 19 anos e que lhe incutiu uma visão do país que prometeu defender.

"Nesta eleição, temos uma oportunidade de mudar o curso da História", disse Kamala Harris

"Uma visão da nossa nação como uma comunidade amada, onde todos são bem-vindos, independentemente da nossa aparência, de onde vimos ou a quem amamos. Um país onde podemos não estar de acordo em relação a tudo, mas estamos unidos pela convicção fundamental de que cada ser humano tem um valor infinito, e merece compaixão, dignidade e respeito", afirmou.

A senadora acusou o presidente, Donald Trump, de mergulhar o país no caos e de ser responsável pelo grande número de mortes durante a pandemia.

"O fracasso da liderança de Donald Trump custou vidas", denunciou, defendendo que o país está também de luto pela perda de empregos, oportunidades e da normalidade.

"Nesta eleição, temos uma oportunidade de mudar o curso da História. Estamos todos juntos nesta luta", disse.

Harris recordou ainda que a pandemia afetou de forma desproporcionada os afro-americanos, os imigrantes da América latina e os indígenas norte-americanos.

"Isto não é uma coincidência. É o efeito do racismo estrutural", denunciou, recordando que não existe "vacina contra o racismo". "Podemos fazer melhor e merecemos muito mais. Devemos eleger um Presidente que traga algo diferente, algo melhor", instou.

Harris também recordou o pai, um imigrante jamaicano, lembrando ainda que nasceu no Hospital Kaiser, em Oakland, em resposta a alegações de Donald Trump sobre a sua elegibilidade como vice-presidente.

A senadora foi depois felicitada pessoalmente por Biden, que entrou na sala a partir da qual o discurso foi transmitido, mantendo, contudo, o distanciamento social.

Os democratas confirmaram oficialmente na terça-feira a nomeação do ex-vice-Presidente Joe Biden como candidato contra Donald Trump nas presidenciais dos Estados Unidos, em 03 de novembro.

A convenção democrata decorre na cidade de Milwaukee, no estado do Wisconsin, até quinta-feira, quando será feito o discurso de aceitação de Biden como candidato daquela força política à Casa Branca.