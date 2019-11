"O meu filho chegou, finalmente": Vietname recebe corpos encontrados em camião no Reino Unido

Os primeiros 16 corpos dos 39 vietnamitas encontrados a 23 de outubro no interior de um camião no Reino Unido chegaram esta quarta-feira ao Vietname para serem devolvidos às famílias. Os corpos chegaram ao aeroporto de Noi Boi, em Hanoi, de onde, segundo o jornal digital VNExpress, iram ser transportados, em 16 ambulâncias, para as províncias de Nghe An, Ha Tinh e Quang Binh.

Espera-se que mais corpos cheguem nas próximas horas ou dias, embora os horários ainda não tenham sido confirmados pelas autoridades vietnamitas, que estão a tratar do assunto com a máxima discrição. Um parente de uma das vítimas disse à agência espanhola Efe que a polícia só anunciou a chegada dos corpos com 30 minutos de antecedência e pediu às famílias que permanecessem nas suas casas até então.

Corpos chegaram a Hanoi © Reuters/ Kham

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Depois de esperar durante tantos dias, o meu filho chegou, finalmente", desabafou Nguyen Dinh Gia, pai de uma das vítimas, citado pela Reuters. "Estamos profundamente tristes mas temos que controlar as nossas emoções para organizar o funeral do meu filho."

Apesar de as famílias terem sido encorajadas a optar pela cremação e a receber apenas as cinzas, para tornar o processo mais rápido, mais barato e com maior segurança sanitária, a maioria das famílias preferiu receber o corpo para poder realizar um enterro tradicional.

O custo do repatriamento ficou a cargo das famílias, às quais o Governo vietnamita concedeu empréstimos a serem pagos em 30 dias no valor de 1 370 libras (1 598 euros) para repatriar as cinzas e 2 208 libras (2 575 euros) para repatriar os corpos em caixões.

Até agora, a Polícia Britânica deteve sete pessoas ligadas com este caso, enquanto as autoridades vietnamitas detiveram 11 pessoas nas províncias de Nghe An e Ha Tinh. No Reino Unido, o motorista do camião frigorífico, um norte-irlandês de 25 anos, foi acusado de homicídio involuntário, branqueamento de capitais e conspiração para promover a imigração ilegal.

Os corpos de 39 migrantes - 31 homens e oito mulheres - foram encontrados mortos num camião refrigerado numa área industrial em Grays, na região de Essex, cerca de 30 quilómetros a leste de Londres. A descoberta do camião, em 23 de outubro, provocou indignação em todo o mundo e expôs as rotas de migração clandestina altamente organizadas entre o Vietname e a Europa.