"O índio está evoluindo e cada vez mais é um ser humano igual a nós", diz Bolsonaro em vídeo

Jair Bolsonaro disse que "o índio está evoluindo e cada vez mais é um ser humano igual a nós", durante a tradicional ​​​​​​​live das quintas-feiras à noite nas redes sociais. A frase, considerada racista, gerou reações acaloradas.

"Com toda a certeza, o índio mudou, está evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Então, temos de fazer com que o índio se integre à sociedade, e que seja verdadeiro de sua terra. É isso que queremos aqui", afirmou o presidente do Brasil, que já defendeu a exploração das áreas demarcadas de indígenas por mineradoras e pelo agronegócio, mesmo sendo anti-constitucional.

Bolsonaro disse a frase no contexto do anúncio da criação do Conselho da Amazônia, estrutura que servirá para "coordenar ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia" e será chefiada pelo seu vice-presidente, general Hamilton Mourão.

É a partir dos 11 minutos e 20 segundos.