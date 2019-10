O dia em que as ovelhas invadem as ruas de Madrid

As ovelhas substituíram os carros nas ruas de Madrid neste domingo, com os pastores a levar os seus rebanhos pelas ruas do centro da capital espanhola pelas antigas rotas de pastorícia.

O evento anual, que começou em 1994, permite aos pastores exercerem o seu direito de usar as rotas tradicionais para levar o seu rebanho do norte de Espanha para as pastagens mais a sul, durante o inverno.

A rota, que há uns séculos os levava por áreas campestres, passa agora pelo centro de Madrid e algumas das suas ruas mais famosas.

Os pastores pagam um preço simbólico em reconhecimento do acordo de 1418 com a câmara de Madrid que estabelecia um valor de 50 maravedis (uma moeda medieval) por cada mil ovelhas que passassem pelas Portas do Sol e pela Gran Via.

O rebanho incluía duas mil ovelhas da raça merino e cem cabras.