O crododilo Saturno sobreviveu às bombas em Berlim. Morreu aos 84 anos em Moscovo

© Saturno era uma das atrações do zoo de Moscovo

"Ontem de manhã, Saturno, o nosso jacaré do Mississippi, morreu aos 84 anos, uma idade respeitável", anunciou no sábado o zoo de Moscovo. O crocodilo foi oferecido ao jardim zoológico de Berlim em 1936, pouco depois de ter nascido nos Estados Unidos.

Mas quando as bombas começaram a cair sobre a capital alemã o animal fugiu. Estávamos em 1943. E só três anos depois, já terminada a II Guerra Mundial, um grupo de soldados britânicos o encontrou, tendo Saturno acabado por ser oferecido de presente à então União Soviética e encontrado nova casa no zoo de Moscovo.

Rezava a lenda que o crocodilo teria sido oferecido ao próprio Adolf Hitler, mas não terá sido verdade. Certo é que ninguém sabe bem como é que o animal sobreviveu durante os três anos em que esteve desaparecido, por onde andou ou o que comeu.

Ora se os primeiros dez anos da sua vida foram uma aventura com direito e fugas, bombas e capturas, os restantes 74 foram passados pacificamente no zoo de Moscovo, onde era uma das atrações principais. "Para nós, Saturno representou uma era, sem exagero. Viu muitos de nós quando éramos crianças...esperamos não o ter desiludido", escreveu o zoo num comunicado.

Os jacarés do Mississippi costumam viver entre 30 e 50 anos na natureza, mas podem chegar a idades mais avançadas em cativeiro. Se Saturno era o mais velho do mundo é difícil de dizer: o zoo de Belgrado também tem um macho que já terá passado dos 80.

Mas nenhum teria uma história tão intensa como a de Saturno. Chegou a ser notícia por ter pertencido à coleção pessoal de Hitler. Um rumor que ninguém sabe como começou mas que não é verdadeiro. Também ninguém sabe como é que fugiu do zoo de Berlim em 1943.

A capital da Alemanha nazi estava sob intenso fogo dos Aliados e naquela noite de 22 para 23 de novembro as bombas causaram graves danos ao jardim zoológico. A Batalha por Berlim fez milhares de mortos e feridos. Muitos animais do zoo não sobreviveram. Mas Saturno sim. E só depois de três anos em que as suas atividades continuarão para sempre a ser um mistério, foi capturado.

Agora, o seu corpo deverá ser conservado para ser exibido no Museu de Biologia de Moscovo.