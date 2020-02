O álbum de fotografias de Maria conta a história recente de Hollywood

Por fora era apenas um álbum de fotografias com uma capa florida, deixado há uma semana, com outras velharias, na loja de artigos em segunda mão Opnieuw & Co, em Mortsel, na Bélgica. Mas lá dentro havia fotografias de algumas das maiores estrelas de Hollywood dos últimos tempos, de Johnny Depp a Julia Roberts, passando por Harrison Ford ou Tom Hanks. E, em todas as fotografias, ao lados dos atores famosos, estava sempre uma desconhecida: baixa, de cabelo ondulado castanho claro, sorridente. Quem seria?

Os empregados da loja acharam estranho e colocaram um anúncio na página de Facebook: "Estamos à procura do dono deste livro de fotos. Foi entregue no ponto de recolha da nossa loja de Mortsel, na quinta-feira, 6/2. Contém muitas fotos de uma senhora com todas as estrelas de Hollywood. Achamos que pode ser sido doado por engano e, portanto, procuramos o seu proprietário."

Até que, olhando com mais atenção para uma das fotos, repararam que numa delas a senhora tinha uma placa na lapela com o seu nome: e foi assim que descobriram que se chamava Maria Snoeys-Lagler e tinha feito parte da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood - uma associação que tem cerca de 90 membros de 55 países e que todos os anos atribui os Globos de Ouro.

Entretanto, com a ajuda da imprensa, já se sabe algo mais sobre Maria Snoeys-Lagler, belga que se mudou com o marido para Los Angeles, nos EUA, na década de 1950. O marido era repórter em Hollywood mas morreu muito cedo e Maria decidiu ficar com o seu trabalho. As mais de 200 fotos, ao lado de estrelas como John Travolta, Nicole Kidman, Bruce Willis ou Kirk Douglas, foram tiradas sobretudo durante os anos de 1980 e 1990. Maria trabalhou em Hollywood até aos 87 anos morreu em 2016 com 93 anos.

"Ainda não temos ideia de como é que o álbum chegou até aqui", contou o porta-voz da loja ao site Bored Panda. Mas agora que localizaram a filha de Maria Snoeys-Lagler, na Califórnia, vão tentar devolver-lhe o álbum.