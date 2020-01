Novo ataque em Bagdad mata seis elementos de milícias pro-Irão

Divulgado vídeo do ataque que vitimou o general iraniano Soleimani

Três viaturas que transportavam membros de alto nível das Forças de Mobilização Popular do Iraque (PMF), um grupo de milícias iraquianas apoiadas pelo Irão, foram atingidas esta sexta-feira à noite por um ataque aéreo durante uma viagem em Bagdade, noticiam as agências internacionais. Seis pessoas morreram e três ficaram feridas com gravidade. Um dos alvos era um líder da milícia, Hashed al-Shaabi.

O "comboio" de três carros foi atingido nos arredores da capital iraquiana, no distrito de al-Taji, de acordo com uma fonte militar iraquiana citada pela AFP. Dois dos três veículos das milícias foram encontrados completamente queimados, com os seis cadáveres carbonizados. Os ataques ocorreram às 01.12, horas locais.

Não está ainda claro quem efetuou o ataque nem que meios foram usados. Apesar de não haver ainda dados para confirmação, tudo aponta que os ataques foram executados pelos EUA, à semelhança do que aconteceu na noite anterior em que o general iraniano Qassem Soleimani e outros oficiais foram mortos.