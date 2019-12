Nova Orleães. Atirador dispara contra onze pessoas, duas em estado crítico

Pelo menos 14 mortos em tiroteio entre polícia e traficantes no México

Os tiros começaram no French Quarter (centro histórico da cidade), durante a madrugada, por volta das 3.30 horas (9.30 em Portugal). De acordo com a policia local, 10 dos feridos foram transportados para hospitais nas proximidades e uma delas deslocou-se em viatura própria. Duas das vítimas estão em estado grave.

Foi detido um homem, mas ainda não foi confirmado o seu envolvimento no tiroteio. Ainda de acordo com a policia local, citada pela imprensa, havia patrulhas reforçadas perto do incidente, pelo que os agentes não só chegaram rápido ao local como até pensaram que os tiros lhes eram dirigidos. Nenhum agente ficou ferido.

Pelo menos 25 cartuchos de balas estavam no chão no local do tiroteio.

