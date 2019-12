"Ninguém está acima da lei". Impeachment contra Trump passa à fase seguinte

"Os atos do presidente violaram gravemente a Constituição", afirmou esta quinta-feira Nancy Pelosi. A presidente da Câmara dos Representantes anunciou assim a passagem à fase seguinte do processo de impeachment contra Donald Trump, com a Comissão Judicial da Câmara a redigir artigos de acusação para a destituição do chefe do Estado. Estes serão depois votados.

A presidente da Câmara dos Representantes, de maioria democrata, garantiu que "na América ninguém está acima da lei" e sublinhou que "o presidente abusou do seu poder para benefício político próprio em detrimento da nossa segurança nacional".

A Casa Branca ​​​​​​​não tardou a reagir através do porta-voz. "A presidente Pelosi e os democratas deviam ter vergonha. Donald Trump não fez nada mais do que liderar o nosso país - resultando numa economia florescente, mais empregos e uma forças armadas mais fortes, para citar apenas alguns dos seus feitos. Mal podemos esperar por um julgamento justo no Senado".

O que se segue?

Pelosi pediu a Jerry Nadler, o presidente da Comissão Judicial da Câmara para redigir os artigos do impeachment. . De acordo com a Constituição dos EUA, para ser alvo de um processo de destituição, um presidente tem de ser acusado de crimes de traição, suborno ou "outros crimes graves". O processo só avança depois do plenário da Câmara dos Representantes votar para aprovar os artigos do impeachment.

Agora, a Comissão Judicial da Câmara, terminadas as audições das várias testemunhas, vai redigir um artigo por cada um dos crimes que considera terem ficado provados. Esses artigos serão depois votados pelo plenário em separado.

Nancy Pelosi esteve reunida, quarta-feira, com os representantes democratas a quem perguntou se estavam prontos para avançar na redação dos artigos de 'impeachment' contra o Presidente, com base no resultado das audições de inquérito feitas até agora, no momento em que o processo passou do Comité de Inteligência para o Comité Judiciário.

Motivos suficientes para a destituição

Na quarta-feira, três dos quatro especialistas em Direito Constitucional ouvidos pela Comissão Judicial da Câmara consideraram que as tentativas de Trump para pressionar o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, a investigar o filho de Joe Biden, um dos favoritos à nomeação democrata para as presidenciais de 2020, são motivo suficiente para destituição.

O quarto jurista, o único convocado pelos republicanos, alertou para as falhas do inquérito de destituição, considerando que ele apresenta riscos, por estar demasiado baseado em informações em segunda mão.

Os artigos de destituição deverão referir que Trump procurou obter ganhos políticos pessoais, para a sua recandidatura presidencial, abusando do exercício do seu cargo na Casa Branca, ao ameaçar reter uma importante ajuda financeira à Ucrânia se o governo de Zelenskiy não investigasse o filho do seu adversário eleitoral.

Mas este argumento está a dividir profundamente os dois partidos no Congresso, com os democratas a dizer que não existem dúvidas sobre os factos que sustentam o impeachment e os republicanos a alinharem com a tese de Trump de que tudo não passa de uma "caça às bruxas" motivada politicamente para fragilizar as ambições eleitorais do presidente.