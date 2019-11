Músico recupera violino de 290 mil euros perdido num comboio em Londres

Foi no dia 22 de outubro que tudo aconteceu: o músico profissional Stephen Morris saiu do comboio na estação de Penge East, em Londres, com a sua bicicleta, mas deixou no interior da carruagem um violino feito por David Tecchler em 1709. Violinista e maestro, Stephen Morris disse ter ficado "devastado" com a perda do seu precioso instrumento, avaliado em 290 mil euros. Mas a história tem um final feliz. De acordo com a BBC, o violino foi devolvido ao proprietário.

Após negociações secretas, o instrumento foi entregue ao músico no parque de estacionamento de um supermercado em Beckenham. Segundo a mesma fonte, estavam no local vários polícias à paisana, preparados para intervir caso fosse necessário, mas a entrega decorreu sem percalços.

Citado pela BBC, Stephen Morris admitiu que não tinha conseguido dormir bem desde que o violino desapareceu. "Foi como se me tivessem cortado um braço", afirmou após a perda. Agora que recuperou o seu bem precioso, disse que iria beber uma cerveja para comemorar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quando deu pela falta do violino, o músico contactou de imediato a empresa ferroviária, mas ficou apenas a saber que ninguém entregou o instrumento nos pedidos e achados.

A empresa prometeu-lhe, entretanto, passar a pente fino as gravações das câmaras de vigilância instaladas nas carruagens para verificar se alguém saiu do comboio com o violino.

Alguns dias mais tarde, a Polícia Britânica dos Transportes divulgou imagens de uma câmara de segurança onde aparecia o homem que acreditavam que podia ter ficado com o instrumento. Além dos apelos nas redes sociais, pediu ao homem que o entregasse.

Entretanto, nesta quinta-feira o músico recebeu uma mensagem no Twitter: "Reconheço a pessoa na fotografia. Acho que pode ser alguém que eu conheço - gostaria de ajudar. Sei como é deixar objetos de valor num comboio." Registado com o nome "Gene", o homem concordou encontrar-se com Morris para lhe devolver a peça. E assim foi. Por volta das 22.10, o violinista recebeu o instrumento - intacto e afinado.

"Ele desculpou-se muito, disse que queria entregar pessoalmente", contou o músico, destacando que "não poderia ter terminado de uma maneira mais feliz".

Acondicionado numa caixa branca, trata-se de um instrumento raro e valioso, dado ter sido um dos poucos fabricados em 1709 pelo "luthier" David Tecchler, um expoente da escola de instrumentos de Roma do final do século XVII, princípio do XVIII.