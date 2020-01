35 mortos em debandada no funeral de general iraniano

Da chantagem nuclear à guerra por procuração. As armas no choque entre EUA e Irão

35 pessoas morreram e 48 ficaram feridas esta terça-feira em Kerman em debandada no funeral do general iraniano Qassem Soleimani, assassinado na sexta-feira pelo Estados Unidos, avança uma televisão local, citada pelo The Guardian .

Em Kerman, terra natal do general, centenas de milhares de pessoas, vestidas de preto, empunhando imagens de Soleimani e exigiram vingança contra os Estados Unidos por um ataque aéreo que aumentou drasticamente as tensões no Médio Oriente.

Na segunda-feira, a polícia iraniana disse que milhões de pessoas se concentraram em Teerão para prestar homenagem ao general e às restantes vítimas do ataque aéreo norte-americano em Bagdade.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, com base em fotografias aéreas tiradas na segunda-feira, pelo menos um milhão de pessoas esteve concentrado na capital iraniana.

O enterro do comandante da força de elite iraniana Al-Quds vai realizar-se no sul do Irão, numa cerimónia que vai ser presidida pelo líder supremo iraniano, ayatollah Ali Khamenei.

Qassem Soleimani morreu na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No mesmo ataque morreu também o número dois da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular (Hachd al-Chaabi), além de outras oito pessoas.

O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e só terminou quando Donald Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

O Irão prometeu vingança e anunciou no domingo que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas - Rússia, França, Reino Unido, China e EUA - mais a Alemanha, e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.

No Iraque, o parlamento aprovou uma resolução em que pede ao Governo para rasgar o acordo com os EUA, estabelecido em 2016, no qual Washington se compromete a ajudar na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico e que justifica a presença de cerca de 5.200 militares norte-americanos no território iraquiano.

Irão designa forças americanas como "terroristas"

O parlamento do Irão aprovou esta terça-feira um projeto de lei para designar todas as forças e funcionários dos Estados Unidos no Pentágono e organizações afiliadas, agentes, comandantes e os que participaram no assassinato de Qassem Soleimani como "terroristas".

"Qualquer ajuda a essas forças, incluindo militares, de inteligência, financeiras, técnicas, de serviços ou logísticas, será considerada cooperação em ato terrorista", foi dito no parlamento.

Também foi votado o financiamento de 200 milhões de euros à força de elite iraniana Al-Quds, que era comandada por Soleimani.