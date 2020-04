Morreu Linda Tripp, que denunciou caso de Clinton com Monica Lewinsky

Linda Tripp, a antiga relações-públicas do Pentágono que esteve na origem da denúncia do caso de Bill Cinton com Monica Lewinsky, morreu esta quarta-feira, aos 70 anos.

Foi Tripp quem gravou os telefonemas que manteve com a estagiária Monica Lewinsky, onde esta contou o caso com o Presidente, e que levaram ao julgamento político de Bill Clinton.

Foi o antigo advogado de Tripp, Joseph Murtha, quem confirmou a morte à AFP.

Os média norte-americanos citam a família de Linda e revelam que a antiga funcionária do Pentágono morreu após uma uma longa batalha contra um cancro no pâncreas.

Tripp era oficial de relações públicas do Departamento de Defesa dos EUA quando a sua colega de trabalho, Mónica Lewinsky, que tinha trabalhado como estagiária na Casa Branca, lhe contou que mantinha encontros sexuais secretos com Clinton na Sala Oval.

Nas conversas que Tripp gravou secretamente, Lewinsky revelou que fez sexo com o então Presidente dos EUA em várias ocasiões e que tinha guardado um vestido azul que ainda estava manchado com o sémen de Bill Clinton.

Tripp entregou as gravações ao Ministério Público. Bill Clinton começou por negar o relacionamento e chegou a declarar publicamente: "Eu não tive relações sexuais com essa mulher".

Mas as gravações de Linda Tripp e o vestido azul que Monica Lewinsky guardou provaram o caso e levaram o impeachment do Presidente norte-americano.