Morreu Katherine Johnson, um dos "elementos secretos" da NASA

Katherine Johnson em 2015, quando recebeu a Medalha da Liberdade das mãos do então presidente Barack Obama.

A matemática Katherine Johnson, cuja história foi contada no filme "Elementos Secretos" de 2016, morreu esta segunda-feira aos 101 anos.

"Estamos tristes pela morte da matemática Katherine Johnson. Hoje, celebramos os seus 101 anos de vida e honramos o seu legado de excelência que quebrou barreiras sociais e raciais", escreveu a NASA no Twitter.

Os cálculos manuais de Johnson, numa altura em que os computadores não eram ainda usados, foram essenciais para o sucesso das primeiras missões tripuladas da NASA.

Johnson nasceu a 26 de agosto de 1918 na Virgínia Ocidental e licenciou-se com honras em 1937. Depois de trabalhar como professora, foi contratada pelo Centro de Pesquisa de Langley, que recorreu a mulheres afro-americanas para trabalhar como "computadores" durante a falta de recursos humanos da II Guerra Mundial. Era uma de cerca de cem "computadores", dos quais um terço eram mulheres afro-americanas. Reformou-se em 1986.

Em 2015, Johnson recebeu das mãos do então presidente norte-americano Barack Obama a Medalha da Liberdade, o mais alto galardão civil nos EUA. No ano seguinte, a sua vida foi contada no livro Hidden Figures, de Margot Lee Shetterly, que contava "o sonho americano e a história não contada das matemáticas afro-americanas que ajudaram na corrida espacial", que seria adaptado ao cinema.