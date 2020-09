Morreu a intelectual e comunista italiana Rossana Rossanda

Intelectual e comunista italiana, fundadora do jornal Il Manifesto, Rossana Rossanda morreu este domingo, em Roma. Tinha 96 anos.

Rossanda foi líder do PCI nos anos 50 e 60, deputada e ícone da esquerda internacional, amiga de Sartre e de Foucault. Em 1969 foi expulsa do Partido em 1971 e, juntamente com, entre outros, Luigi Pintor, Valentino Parlato, Lucio Magri, Aldo Natoli e Luciana Castellina, fundou Il manifesto.

Nascida a 23 de abril de 1924 em Pula, Istria, Rossana acabaria por se estabelecer com os pais e a irmã em Milão, onde frequentou a universidade. Tinha 19 anos em 1943 quando o professor de estética Antonio Banfi (filósofo próximo do PCI com cujo filho, Rodolfo, ele viria a casar mais tarde) sugeriu uma lista de livros, entre os quais O Estado e a Revolução de Lenine. Essa foi a sua introdução ao comunismo.

Depois da guerra, Rossana Rossanda formou-se em 1946 e arranjou o seu primeiro emprego na enciclopédia Hoepli, que acabaria por deixar para se dedicar cada vez mais ao trabalho partidário, incluindo uma viagem à URSS em 1949. Acreditava que o PCI tinha limitações gravíssimas, mas era "o único a motivar o protesto e esperança, para dar às massas a consciência que nunca a tiveram".

No início dos anos 1950, recebeu a tarefa de revitalizar a Casa da Cultura como o centro da atividade intelectual progressista em Milão. Foi um sucesso indiscutível. Em 1956, o relatório de Nikita Khrushchev sobre os crimes de Estaline atacou as suas convicções mais profundas e despertou algumas dúvidas.

Em 1962, Rossana Rossanda foi chamada a Roma para chefiar o setor cultural do partido e no ano seguinte foi eleita deputada. No entanto, as suas tentativas para inovar na estratégia do partido, levando-o por um caminho mais radical, foram sempre rejeitadas. No ensaio O ano dos estudantes, publicado em 1968, Rossana Rossanda argumentou que o protesto juvenil poderia "atuar como detonador de uma explosão social mais profunda". Entretanto, a invasão da Checoslováquia, cautelosamente condenada pelo PCI, tornou insuportável a seus olhos a continuação do vínculo com Moscovo.

Em junho de 1969 Rossana Rossanda e um grupo de intelectuais começaram a publicar a revista Il manifesto com algum sucesso de vendas, cuja linha era claramente uma alternativa à oficial do PCI, que na época não tolerava frações divergentes organizadas. Foram todos expulsos do partido em novembro desse ano. Mas não desanimaram. Em 1971 transformaram "o manifesto" em jornal diário e também em movimento político.

Desde então, ela tornou-se uma espécie de consciência crítica da extrema-esquerda italiana, sem jamais se afastar dos seus ideais comunistas, apesar das repetidas derrotas e deceções. Causou sensação em 1978 com um artigo em que reconhecia a marca do "álbum de família" estalinista na linguagem dos sequestradores de Aldo Moro. Depois editou, com Carla Mosca, o livro Brigadas Vermelhas. Uma história italiana, com entrevistas ao líder terrorista Mario Moretti.

Acabou por se distanciar do "manifesto". "O comunismo estava errado. Mas não foi errado", concluiu, fazendo uma análise pessimista do presente:" Nunca houve tanta desigualdade na história ", declarou em 2013. Por outro lado, já há muitos anos que reconhecia a derrota das suas ideias, que nunca conseguiram vingar. Em 1976, havia ironicamente proposto que esta inscrição estivesse no seu túmulo: "Caros camaradas, ela escolheu fazer a revolução em vez da universidade, mas não obteve resultados, que não descanse em paz".