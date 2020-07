Morreu a filha mais nova de Nelson Mandela

© ILYA S. SAVENOK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Zindzi Mandela era embaixadora da África do Sul na Dinamarca

África do Sul

Zindzi Mandela, a filha mais nova de Nelson Mandela, antigo presidente da África do Sul, morreu aos 59 anos, noticiaram os media locais esta segunda-feira. As causas da morte ainda não são conhecidas.

"A filha do ex-presidente Nelson Mandela e de Winnie Madikizela-Mandela morreu nas primeiras horas desta manhã num hospital de Joanesburgo", avançou a estação pública de televisão SABC.

A filha de Nelson Mandela destacou-se em 1985, quando o regime do apartheid tentou negociar com o líder histórico do ANC a liberdade caso denunciasse os crimes praticados pelo Congresso Nacional Africano.

Zindzi Mandela leu publicamente a carta do pai rejeitando a proposta num ato político que foi transmitido em todo o mundo.