A piada de mau gosto do MNE alemão. "Ser engraçado não é o nosso forte", admitiu

"Ser engraçado não é aparentemente o nosso forte", reconheceu o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, depois da polémica em torno de uma publicação feita no Twitter, na quinta-feira, sobre a obtenção de vistos.

"Your visa got approved. #SeduceSomeoneInFourWords" (em tradução livre, "O seu visto foi aprovado. #Seduzir Alguém em Quatro Palavras"), lê-se na mensagem que o ministério partilhou na sua conta em inglês, numa alusão ao momento de quem consegue, com sucesso, passar pelo complexo processo de obtenção do documento.

Esta foi a forma que os responsáveis pela diplomacia alemã encontraram para responder ao desafio da internet#Seduzir Alguém em Quatro Palavras".

A publicação no Twitter que levou o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão a pedir desculpas © Twiiter

A brincadeira foi bastante partilhada, recebeu muitos "gostos", mas também muitas críticas, sobretudo dos emigrantes que têm de passar pelo longo processo de obtenção de um visto, com esperança de terem uma vida melhor.

A Alemanha tem recebido centenas de milhares de emigrantes, sobretudo desde 2015, sendo que a grande maioria das pessoas que tentam chegar ao país são oriundas do Médio Oriente e do continente africano.

Na esperança de conseguirem ter um visto que lhes permita estudar ou trabalhar na Alemanha, esperam meses a obter uma resposta, gastam fortunas e, muitas vezes, o processo termina em frustração.

As críticas não se fizeram, por isso, esperar perante a brincadeira e Maas viu-se então obrigado a fazer um mea culpa, a retirar a mensagem e a reconhecer que a diplomacia alemã não tem talento para o humor. "Eliminamos o tweet abaixo e pedimos desculpas a todos os que se sentiram ofendidos", lê-se sobre a publicação de 16 de janeiro.

"Sabemos que o processo de visto é complexo, e as decisões sobre os vistos podem afetar profundamente a vida das pessoas. Os nossos funcionários levam estas decisões muito a sério", fez questão de sublinhar o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão.

Um pedido de desculpas que suscitou muitos comentários e memes. "As desculpas não são suficientes. Deem-me um visto agora", escrevia um internauta.

A brincadeira do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão originou elogios ao funcionamento dos serviços consulares, mas também críticas. "Foi difícil com meu visto há alguns anos, mas fiquei com um sorriso no rosto. Os funcionários das vossas embaixadas são os melhores que encontrei e facilitam o processo difícil", escreveu um emigrante.

"Vocês têm uma das piores e mais burocráticas embaixadas de Cartum, no Sudão. Solicitei um visto nacional em agosto de 2019 e até agora não obtive resposta", lê-se noutro comentário.