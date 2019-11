Mijas. Burros táxis deixam de transportar turistas com mais de 80 kg

Os burros táxis são uma atração turística de Mijas, província de Málaga, no sul de Espanha. Mas agora foram definidas novas regras que têm em conta os direitos e o bem-estar destes animais. A começar por deixarem de transportar pessoas com mais de 80 quilos nos passeios históricos de 15 minutos pelo centro da cidade. Passam também a ter horários de trabalho, com horas estabelecidas para descansar.

Segundo Nicolás Cruz (PSOE), do Conselho de Transportes e Mobilidade Urbana, as normas anteriores estavam desatualizadas e foi preciso adaptá-la às diretivas europeias em matéria de proteção animal.

Ao mesmo tempo, é uma resposta a alguns turistas e residentes que criticam esta atividade. "A norma também é importante para mostrar uma sociedade moderna de respeito pelo bem-estar animal", refere, citado pelo El País.

As novas regras, que deverão ser aprovadas no início de 2020, estabelecem horários de trabalho rígidos - das 09.00 às 18 horas no outono e no inverno e das 08.30 e 21.30 na primavera e no verão com uma pausa para descanso antes das 17.00 e por turnos. Ou seja, explica Nicolás Cruz, os animais que trabalhem de manhã não poderão fazê-lo à tarde, e vive-versa.

Os burros só podem ingressar nesta atividade turística se tiverem mais de 3 anos.

Mas há outras melhorias previstas na vida dos burros de Mijas. Como as condições dos estábulos, que terão de ter obrigatoriamente um espaço digno que lhes permita deitar-se, brincar e correr.

Os animais devem ainda ter acesso a água 24 horas por dia e as rédeas devem ter pelo menos 30 centímetros para poderem mexer a cabeça e assim afugentarem as moscas.

Francisco Javier Lara, do Colégio de Advogados de Málaga e um dos impulsionadores da iniciativa, diz que estas regras "já se cumpriam mais ou menos, mas agora têm uma base normativa, portanto sancionável". As multas podem oscilar entre 750 e 3000 euros.

O município de Mijas já prometeu aumentar a fiscalização e o controlo veterinário.

Atualmente, os passeios de 15 minutos custam 15 euros.