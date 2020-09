Michelle e o casamento: "Houve alturas em que queria atirar o Barack da janela"

A ex-primeira-dama revelou nas redes sociais uma foto inédita do dia do seu casamento com Barack Obama.

Todos os casais têm problemas, mesmo se forem o presidente dos EUA e a primeira-dama. "Tens que saber que haverá alturas, longos períodos de tempo, em que vocês não se vão suportar um ao outro", disse Michelle Obama no seu podcast, resumindo o sentimento: "Houve alturas em que queria atirar o Barack da janela."

No sexto episódio do podcast, a ex-primeira-dama convidou o apresentador e humorista Conan O'Brien para falar do casamento e dos desafios que os casais, nomeadamente os mais jovens, enfrentam.

Sobre os tempos maus, que diz poderem durar anos, Michelle conta que se tivesse desistido, se tivesse virado as costas nessa altura, "então teria perdido toda a beleza, que também lá estava". No seu livro Becoming - A Minha História já tinha admitido ter recorrido a terapia de casal.

Para promover o podcast, Michelle partilhou no Instagram uma foto inédita do dia do casamento com Obama, a 3 de outubro de 1992.

Michelle Obama fala da importância da comunicação na relação, lembrando que ambas as pessoas têm que ter uma voz. "Tens que aprender a comunicar de forma que a outra pessoa vai na realidade ouvir, e não seja apenas uma forma de aliviar os teus sentimentos", contou a O'Brien, indicando que como ambos têm formação em Direito e não gostam de perder tiveram que mudar a forma de discutir para não parecerem advogados.

"O casamento é difícil. É uma luta para todos", explica a ex-primeira-dama, que não acredita no amor à primeira vista, mas na paixão à primeira vista. "Contudo, o casamento é suposto ser longo, cheio de altos e baixos, esta é a pessoa com quem vais viver a tua vida. Vai levar mais do que um minuto para ver essa pessoa numa série de situações", conta

E defende que a escolha do parceiro deve ser como a escolha de uma equipa de basquetebol, procurando os melhores jogadores. "Queres o LeBron James", refere, mencionando o jogador dos Lakers que é considerado um dos melhores da história da NBA.

Michelle conta que os filhos, ou no seu caso as filhas Sasha e Malia, são um desafio. "São incríveis e não as trocava por nada no mundo, mas ufa, podem estragar um casamento".

O'Brien concorda e compara-o aos testes de qualidade da BMW. "O que uma criança faz... é como uma garra gigante que pega no teu casamento e abana-o, com muita força, por dois minutos (...) e se há um problema, se há um prego solto, se há uma coisa minúscula, vai desmanchar-se tudo", explica o humorista, lembrando por exemplo que a mulher passou por um período de depressão e ansiedade após o nascimento dos filhos e que ele achava que as mulheres sabiam automaticamente como atuar.

Michelle Obama refere depois que o facto de Obama ter sido eleito presidente dos EUA é abanar o casamento ainda mais forte e durante ainda mais tempo, considerando também esse momento um desafio.