Menino de 5 anos angaria um milhão de euros para hospital em Londres

Um menino de 5 anos com duas próteses no lugar das pernas fez uma caminhada de mais de 10 quilómetros e conseguiu angariar mais de 1 milhão de euros para o hospital que salvou a sua vida quando ele tinha apenas algumas semanas de vida.

Tony Hudgell perdeu as duas pernas depois de, ainda recém-nascido, ser vítima de violência por parte dos seus pais biológicos. Na altura, foi internado Hospital Infantil Evelina, em Londres, e esteve quase a morrer.

Tony só recentemente aprendeu a andar com a ajuda de muletas mas decidiu fazer esta caminha inspirado pelo "Capitão Tom" Moore, o veterano que se tornou uma celebridade nacional depois de arrecadar mais de 35 milhões de libras para o Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha dando 100 voltas ao seu quintal, segundo a página JustGiving.

O menino queria angariar 500 libras para o hospital que o tratou fazendo um caminhada durante o mês junho, mas rapidamente ultrapassou o seu objetivo e conseguiu arrecadar 1,1 milhão de libras nas ua página de angariação de fundos.

Tony terminou a sua caminhada na terça-feira perante uma multidã, na sua cidade natal, West Malling, sudeste da Inglaterra, e comemorou com a sua família adotiva. "É incrível pensar que, há poucas semanas, Tony mal podia dar alguns passos. Ele é um razpaz muito forte e determinado e estamos muito orgulhosos", disse a mãe Paula Hudgell.

O menino recebeu apoio de várias celebridades britânicas, incluindo a duquesa de Cambridge, o ex-primeiro ministro David Cameron e o jogador de futebol do Chelsea César Azpilicueta.

"Estamos muito impressionados com os progressos dele", comentou Caroline Gormley, diretora de captação de recursos do hospital, em comunicado. "A sua força e a generosidade de todos os que doaram farão uma diferença incrível. Ele deixou toda as pessoas do Evelina London bastantes orgulhosas."