Menina de 4 anos resgatada ao largo da Grécia. Vento e correntes levaram o seu unicórnio insuflável

Empurrada pelo vento e pelas correntes, a boia insuflável em forma de unicórnio da menina foi levada para longe da costa, ao largo de Antirrio, na Grécia. Alertadas pelos pais da criança, as autoridades gregas lançaram uma operação para a localizar e acabaram por pedir ajuda ao capitão do ferry local.

Encarregue da difícil missão de se aproximar do insuflável sem que este se virasse, lançando a criança ao mar, o herói do momento foi Grigoris Karnesis. Ao Greek City Times, o capitão do ferry explicou: "Estava a aproximar-me do porto de Antirrio quando fui informado pelas autoridades portuárias que uma criança fora levada pelas correntes de uma praia vizinha. O que eu não esperava era que fosse tão pequenina. A menina estava paralisada pelo medo, porque a corrente era mesmo muito forte".

Veja aqui o vídeo do salvamento:

O capitão colocou então o ferry em posição para não afetar a boia insuflável: "Coloquei-o de forma a que a embarcação não fosse afetada pela ondulação, porque se o insuflável afundasse, teríamos problemas graves. Aproximámo-nos devagar e conseguimos resgatar a criança", acrescentou.

Este tipo de incidentes é bastante comum. Em 2019 uma menina morreu em Espanha em circunstâncias semelhantes.