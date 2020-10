Médico diz que Trump está apto para voltar aos eventos públicos

O presidente dos EUA, Donald Trump, concluiu a sua recuperação depois de ter estado infetado pela Covid-19 e pode voltar aos compromissos públicos este fim de semana, disse o seu médico.

Sean Conley afirmou que o líder norte-americano respondeu "extremamente bem" à medicação e "permaneceu estável".

Mais tarde, Trump disse que provavelmente faria outro teste à Covid na sexta-feira e esperava realizar um rally no fim de semana.

O presidente desistiu do debate televisivo na próxima quinta-feira com o rival democrata Joe Biden, explicando que "não iria perder meu tempo com um debate virtual" depois de os organizadores dizerem que teria que ocorrer remotamente porque Trump tinha testado positivo para coronavírus.

A mudança gerou uma discussão sobre como e quando os debates futuros ocorreriam.

Enquanto isso, Nancy Pelosi, a democrata mais poderosa de Washington, disse que planeava apresentar uma legislação na sexta-feira para estabelecer uma comissão para avaliar a aptidão de Trump para o cargo.

Um comunicado a anunciar a mudança disse que a comissão seria criada sob a 25.ª Emenda, que descreve como um presidente em exercício pode ser destituído do poder se for considerado incapaz de conduzir as funções do cargo.

Pelosi disse aos jornalistas esta quinta-feira que questões sérias sobre a saúde de Trump ainda estavam sem resposta e disse que o presidente estava num "estado alterado".

Qualquer consideração séria sobre esta proposta é improvável, mas servirá como uma ferramenta política para levantar questões sobre a saúde de Trump, relata a agência de notícias Associated Press.

Trump chamou Nancy Pelosi de "louca" e disse que ela era "quem deveria estar sob observação".